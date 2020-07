AGOSTO, CALDO ROVENTE sì ma occhio ai fuochi d’artificio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Via veloci verso il mese di AGOSTO. Abbiamo ancora tre settimane di luglio davanti, tre settimane che sul fronte CALDO potrebbero farci sudare e preoccupare un po’. Ma si sa, siamo in Estate e stiamo procedendo rapidamente verso il cuore della bella stagione. Nelle mappe s’intravede un’Anticiclone davvero cattivo, ma come avrete letto in altri approfondimenti almeno per il momento non sembra avere l’intenzione di interessarci direttamente. O meglio, la parte ROVENTE sembrerebbe non avere intenzione di spostarsi sulle nostre regioni. Perché di CALDO ne farà, ma sarà comunque sopportabile. Calura ad AGOSTO A questo punto vi starete chiedendo: le proiezioni di due mesi roventi? Dove sono? Sono ancora intatte, fidatevi. Non possiamo tirarci ... Leggi su meteogiornale

Rosgye : Mio fratello quest'anno fa le vacanze al contrario. Dopo essere sceso a febbraio e rimasto bloccato qui dal lockdow… - ammaiFiamma : @LaMerlettaia Giorni fa 'stavo basendomi' perchè le figlie di Piero portano gli anfibi d'estate, e volevo dire ma c… - NicolodiDaria : @Servellonimazz1 Certo,ma ora e ad agosto fa troppo caldo per me. - CentroMeteoITA : #METEO #AGOSTO: sarà il mese più #CALDO della stagione in ITALIA, ecco l’aggiornamento #8luglio - MartVSLife : @bellarkeart Secondo, più comodo e, essendo ad agosto, mi sembra anche più leggero, quindi non schiatterai di caldo -

Ultime Notizie dalla rete : AGOSTO CALDO METEO AGOSTO: sarà il mese più CALDO della stagione in ITALIA, ecco l'aggiornamento Centro Meteo italiano METEO AGOSTO: sarà il mese più CALDO della stagione in ITALIA, ecco l’aggiornamento

Tra alti e bassi l’estate 2020 prosegue in modo piuttosto normale. Un’evoluzione meteo che negli ultimi anni è sempre più rara con stagioni intere trascorse alle prese con lunghe e intense ondate di c ...

SBK, Redding: “Sono in Superbike per battere Rea e tornare in MotoGP"

Se la Ducati sogna il Mondiale, il cavallo su cui puntare sembra essere uno solo al momento, ovvero Scott Redding. Al debutto in Australia il portacolori Aruba ha portato per ben tre volte la Panigale ...

Tra alti e bassi l’estate 2020 prosegue in modo piuttosto normale. Un’evoluzione meteo che negli ultimi anni è sempre più rara con stagioni intere trascorse alle prese con lunghe e intense ondate di c ...Se la Ducati sogna il Mondiale, il cavallo su cui puntare sembra essere uno solo al momento, ovvero Scott Redding. Al debutto in Australia il portacolori Aruba ha portato per ben tre volte la Panigale ...