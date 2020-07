Adriana Volpe, sfuriata in diretta contro Giancarlo Magalli: “Questo non me lo fai” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dai social alla tv, e ritorno: così si sposta l’asse del nuovo capitolo di tensione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, con la durissima replica della conduttrice alla frecciatina dell’ex collega che, poche ore prima, l’aveva “zittita” con una emoticon via Facebook. In diretta, nella sua nuova trasmissione su Tv8, la Volpe interrompe tutto e lancia una stoccata al volto de I Fatti Vostri. Poi rincara la dose con uno sfogo che punta dritto al nervo scoperto del “rivale”: gli ascolti che definisce “in costante caduta libera”. Adriana Volpe risponde a Magalli: “Non te lo permetto” Avvio di puntata decisamente a tinte forti per Ogni Mattina, format su Tv8 affidato ad Adriana Volpe. La conduttrice si è ritagliata una manciata di minuti, piuttosto intensi e lividi, per lanciare il suo messaggio in replica alla ... Leggi su thesocialpost

