Venezia 2020, Alberto Barbera: "Più film diretti da donne, Netflix non sarà presente" (Di martedì 7 luglio 2020) Venezia 2020 si svolgerà a settembre e il direttore della Mostra Alberto Barbera ha anticipato qualche dettaglio di questa edizione. Venezia 2020 si svolgerà dal 2 al 12 settembre e il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha anticipato che nella selezione ci sarà un maggior numero di film diretti da donne all'interno di un programma con meno titoli e una presenza molto ridotta dei progetti hollywoodiani. Le dichiarazioni sono emerse grazie a un'intervista rilasciata da Variety in cui si parla dell'edizione del festival in programma alla fine dell'estate. Alberto Barbera ha spiegato: "C'è stata molta incertezza a tutti i livelli. Nessuno sapeva come si sarebbe evoluta la pandemia, o come e quando sarebbe finito il lockdown. Fino all'inizio di maggio ... Leggi su movieplayer

