Usa | guerra a TikTok | per colpire la Cina​

E' TikTok la nuova frontiera dello scontro tra Donald Trump e la Cina. Lunedì scorso, Mike Pompeo ha aperto all'eventualità che Washington possa vietare il popolare social network, insieme ad altre app cinesi. Intervenendo su Fox News, il segretario di Stato americano ha dichiarato: "Stiamo prendendo molto sul serio questa possibilità". Ha poi aggiunto polemicamente che – scaricando l'applicazione del social network – si consegnerebbero "informazioni private nelle mani del Partito comunista cinese".Un attacco energico, a cui l'azienda ha replicato, dichiarando: "Non abbiamo priorità più alta della promozione di un'esperienza di app sicura per i nostri utenti. Non abbiamo mai fornito i dati degli utenti al governo cinese, né lo faremmo se richiesto".

