Truffe ai danni di società finanziarie e istituti di credito, nei guai 4 persone: i nomi (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono accusati di essere responsabili di una serie di Truffe compiute ai danni di società finanziarie, istituti di credito e soggetti privati. Per questo motivo tre persone, due uomini e una donna, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel loro comune di residenza, a Montoro in provincia di Avellino. Si tratta di Fiore Ermanno classe ’62, Vignola Armando classe ’60 e Fiore Maria del ’49. Con loro è finita nei guai anche un’altra donna, M. R. di 54 anni, residente a Giffoni Valla Piana, che è stata denunciata a piede libero. Le misure cautelari sono disposte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di P.G. hanno consentito di accertare le responsabilità a carico degli arrestati, sia ... Leggi su anteprima24

Anziani truffati nel parcheggio dell'ospedale di Castelfranco

CASTELFRANCO - Un'altra truffa ai danni di anziani: e' successo oggi, nel parcheggio dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. La tecnica della truffa, studiata nei minimi dettagli, è adatta a ...

Pensione di invalidità Puglia a processo per truffa

L’ex sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, attuale vicesindaco, è stato rinviato a giudizio ieri pomeriggio dal gup Antonia Aracri per il reato di truffa aggravata ai danni dell’Inail. Sarà processato ...

