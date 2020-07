Torna 'Un mare di libri' a Terrasini con Terranova, Auci e Caponnetto (Di martedì 7 luglio 2020) Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - RiTorna 'Un mare Di libri', la kermesse letteraria di Terrasini (Palermo), giunta alla quinta edizione e che rientra nel circuito delle rassegne letterarie siciliane. Anche quest'anno la rassegna si terrà a Palazzo d'Aumale. Gli incontri si terranno il 9, 14, 23 e 30 luglio, con orario di inizio, per ogni appuntamento, alle 19. Si apre il 9 luglio con 'L'assassino scrive 800A', le iraconde indagini del commissario Mineo, il brillante giallo d'esordio di Francesco Bozzi, autore televisivo, che unisce gli ingredienti del romanzo di genere in una miscela inebriante di umorismo e suspense; con l'autore converseranno la giornalista Eleonora Lombardo ed Ernesto Maria Ponte. Il 14 luglio la rassegna prosegue con la finalista Premio Strega 2019 Nadia Terranova che presenterà il suo nuovo romanzo 'Come una storia d'amore', le storie di dieci ... Leggi su liberoquotidiano

Radio1Rai : #EmmaMuscat torna con #Sangria, 'un pezzo solare ed estivo, di quelli che ti fanno venire in mente soltanto il sole… - Tele_Nicosia : torna ‘Un mare di libri’, kermesse letteraria di Terrasini - TV7Benevento : Palermo: torna 'Un mare di libri', kermesse letteraria di Terrasini (2)... - TV7Benevento : Torna 'Un mare di libri' a Terrasini con Terranova, Auci e Caponnetto... - StraNotizie : Palermo: torna 'Un mare di libri', kermesse letteraria di Terrasini -