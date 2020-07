Sky: Genoa-Napoli, Lozano ancora in panchina (Di martedì 7 luglio 2020) Anche a Genova sarà ancora panchina per Hirving Lozano. Contrariamente da quanto supposto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, i colleghi di Sky riportano che il messicano partirà ancora una volta dalla panchina. L’ennesima occasione mancata per l’attaccante che non riesce a ripetere nel nostro campionato le prestazioni che si erano viste nella passata stagione. Sempre secondo Sky saranno invece in campo Insigne, Politano e Mertens per l’attacco del Napoli messo in campo da Gattuso L'articolo Sky: Genoa-Napoli, Lozano ancora in panchina ilNapolista. Leggi su ilnapolista

