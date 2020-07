Setien: «Vidal? Ha ragione Antonio Conte» – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato di Arturo Vidal Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di Arturo Vidal, centrocampista che piace tanto all’Inter. «Su Vidal ha ragione Conte, è un calciatore che vorrei sempre in campo. Offre tanto entusiasmo e impegno alla squadra. Ci sono tante possibilità che resti al Barcellona, ha un contratto che lo lega qui. Ma al momento non posso dirlo con certezza, chiedete a lui quanta voglia abbia di restare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

