Roma, sciopero metro, bus e tram venerdì 10 luglio: le ultime (Di martedì 7 luglio 2020) Il sindacato Faisa Cisal ha indetto uno sciopero di 24 ore per la giornata di venerdì 10 luglio a Roma. Si temono disagi per quanto riguarda il trasporto pubblico della rete Atac. Lo sciopero riguarderà bus, metro, tram e linee ferroviarie. Due fasce di garanzia saranno come al solito garantite. Sarà quindi possibile usufruire senza disagi del trasporto pubblico fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Le linee ferroviarie interessate dallo sciopero saranno quelle di Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. L'articolo Roma, sciopero metro, bus e tram venerdì 10 luglio: le ultime proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

