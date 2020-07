Ripartenza in sicurezza, Domenico Arcuri nominato commissario per le Scuole (Di martedì 7 luglio 2020) Nella norma contenuta nel decreto Semplificazioni, il delegato all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri è stato nominato commissario per la riapertura e Ripartenza in sicurezza delle Scuole. Secondo quanto si apprende, Domenico Arcuri – già commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all’emergenza Covid-19 – è stato chiamato ad occuparsi anche ritorno … L'articolo Ripartenza in sicurezza, Domenico Arcuri nominato commissario per le Scuole proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi dell… - repubblica : Arcuri nominato pure commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza - MediasetTgcom24 : Scuola, commissario Arcuri gestirà ripartenza in sicurezza #DomenicoArcuri - codeghino10 : RT @matteosalvinimi: Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi delle s… - ChiccaBis : RT @matteosalvinimi: Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi delle s… -