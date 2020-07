Riccardo Guarnieri al battesimo della figlia di Sossio e Ursula (Di martedì 7 luglio 2020) Uomini e Donne, news. Dopo mesi di lontananza dai social, Riccardo Guarnieri si mostra al battesimo della figlia di Sossio e Ursula. Arrivano le ultime news sui protagonisti principali di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, una delle coppie più amate dal pubblico del trono over del programma di Canale 5. Oggi la notizia è che Riccardo, dopo mesi di assenza, è tornato sui social. Lo fa però non attraverso il suo profilo, ma tramite quello dell’amico e compagno cavaliere Sossio Aruta: i due si sono rivisti al battesimo della figlia del calciatore. Tra Riccardo e Ida è definitivamente finita, come affermano i due sul magazine ufficiale della trasmissione. Riccardo Guarnieri torna dopo mesi sui social. Lo fa tramite le foto condivise da Sossio Aruta, sul suo profilo Instagram, del battesimo della piccola ... Leggi su 2anews

