Recovery Fund, Conte “in tour” : da Lisbona a Madrid, la lunga marcia verso il vertice UE (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo una discussione- fiume in Consiglio dei Ministri, arriva “salvo intese” (la formula che tradotta politicamente vuol dire che ci sono ancora tanti nodi da sciogliere) il via libera al decreto semplificazioni. Più che un semaforo verde, arancione. I grandi nodi alla fine, assicurano più fonti di Governo lasciando Palazzo Chigi, sono stati sciolti ma la realtà è che resta più di una questione aperta. Oggi, intanto, inizia il “tour” del Presidente del Consiglio Conte che cerca alleati in vista del delicatissimo appuntamento del prossimo 17/18 luglio a Bruxelles dove si cercherà di trovare la quadra su Recovery Fund e Bilancio pluriennale Ue. Prima tappa del “tour” Lisbona per l’incontro bilaterale con il Premier portoghese António Costa. Poi volerà a Madrid per provare a ... Leggi su quifinanza

Corriere : Missione Europa, Conte parte da Lisbona: cerca le sponde per il recovery fund - SimoneCosimi : 'Negli Stati Uniti possiamo imparare molto dal modo in cui già state progettando di sfruttare la crisi per accompag… - borghi_claudio : Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere La proposta di mediazione sul Recovery Fund: 'Teniamo i 750 milia… - LandiniStefano : RT @LaVeritaWeb: Trovato un buco di 100 milioni: il testo torna in commissione. Si riapre la guerra sugli emendamenti. Giuseppe Conte tira… - Sara19830706 : RT @LaVeritaWeb: Trovato un buco di 100 milioni: il testo torna in commissione. Si riapre la guerra sugli emendamenti. Giuseppe Conte tira… -