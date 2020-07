Rafael Nadal conferma la presenza a Madrid: rinuncerà agli US Open? (Di martedì 7 luglio 2020) Erano pochi i dubbi ma ora arriva la certezza anche dalle parole dello stesso protagonista. Rafael Nadal parteciperà al Mutua Madrid Open, torneo in programma nella capitale spagnola dal 13 settembre. È stato lo stesso maiorchino a confermare la sua presenza rispondendo a un tweet di Feliciano Lopez: “Ho parlato col mio amico Nadal e mi ha confermato la sua partecipazione per Madrid a settembre. Ti aspettiamo come sempre a braccia aperte sulla Caja Magica“. “Così è Feli, ci vediamo a settembre a Madrid“, la risposta di Nadal. Una conferma che mette dunque in dubbio la presenza di Rafa agli US Open, sempre che si disputino, programmati nelle due settimane antecedenti il torneo di Madrid. L’appuntamento in Spagna, infatti, inizierà il giorno dopo l’eventuale finale a Flushing Meadows. Leggi su sportface

