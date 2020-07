Prosecco, anche il Baffo ci prova: il Doc frizzante venduto come Valdobbiadene (Di mercoledì 8 luglio 2020) anche il “Baffo” Roberto Da Crema tra i furbetti del Prosecco. Proprio in questi giorni è in vendita nei punti vendita Pubblistore il Prosecco Doc frizzante Ruggeri, spacciato per Conegliano Valdobbiadene Docg. I clienti iscritti alla newsletter hanno ricevuto l’invito all’acquisto di “6 bottiglie di Prosecco Valdobbiadene d.o.c. frizzante” della nota casa spumantistica veneta, al prezzo promozionale di 35,40 euro, al posto di 71,40 euro. Una indicazione che trae in inganno il consumatore: il “Prosecco Doc frizzante”, infatti, non ha nulla a che fare con il “Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg“. Un’altra gatta da pelare per il Consorzio presieduto da Innocente Nardi, costantemente impegnato a comunicare le peculiarità della Docg rispetto alla Doc. Pubblistore è il frutto degli oltre 40 ... Leggi su winemag

Mark_drgdr : @lexiedrgdr_ *Le sorrido allontanandomi in cucina dove recupero l'occorrente per tagliare due generose fette di tor… - eurolocal_tv : Eurolocal sposa anche Valdobbiadene! Per copertura di impianti enologici di una nota cantina delle colline del pro… - simospanky : Voglio un ghiacciolo, ma anche un prosecco. #primoappuntamento - seiilmiocielo99 : ne ho mangiato metà e ho anche bevuto il prosecco AUGURI A MEEE - MaxDG63 : @MadameA02 Sul bianco ci siamo. Sul moscato anche no. ?????????? Prosecco, millesimato possibilmente. Vabbè, possiamo es… -

Ultime Notizie dalla rete : Prosecco anche Prosecco, anche il Baffo ci prova: il Doc frizzante venduto come Valdobbiadene WineMag.it Benvenuti a Rolle dove il vigneto è un’autentica magia Oggi su Buone Notizie in edicola

«Ci vado tutti i giorni al vigneto. Le piantine crescono bene. Alcune hanno i nomi degli anziani del posto. Qualcuno è mancato, ma grazie a queste viti è come se ci fosse ancora». Enrico De Mori abita ...

Salute, cura del sé e italianità: le carte vincenti dei nuovi consumi

“La generazione di mia nonna comprava i prodotti in base alla loro disponibilità; scelta limitata, si prendeva quel che c’era. Mia mamma era guidata nelle sue scelte soprattutto dalla marca, vera e pr ...

«Ci vado tutti i giorni al vigneto. Le piantine crescono bene. Alcune hanno i nomi degli anziani del posto. Qualcuno è mancato, ma grazie a queste viti è come se ci fosse ancora». Enrico De Mori abita ...“La generazione di mia nonna comprava i prodotti in base alla loro disponibilità; scelta limitata, si prendeva quel che c’era. Mia mamma era guidata nelle sue scelte soprattutto dalla marca, vera e pr ...