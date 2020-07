Perché molti lavoratori non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione? (Di martedì 7 luglio 2020) (foto: Getty Images)Tra i primi provvedimenti adottati dal governo per attenuare gli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia da coronavirus c’è la cassa integrazione (Cig). La misura, con il decreto Cura Italia del 16 marzo, è stata estesa a tutte le imprese, anche quelle con meno di cinque dipendenti, per coprire un periodo massimo di nove settimane. Alcuni dati forniti da Repubblica mostrano, però, che molti lavoratori (circa 2 milioni) non hanno ancora ricevuto la Cig e sono senza alcun sostegno economico da marzo. L’erogazione di questo denaro dipende nella maggioranza dei casi (1,5 milioni di lavoratori) dall’Inps, mentre la restante parte è di competenza del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba). In entrambi i casi a generare questo grande ritardo sono stati principalmente due ... Leggi su wired

