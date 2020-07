Morricone non possedeva una tomba di famiglia, è stato tumulato nella tomba di un parente (Di martedì 7 luglio 2020) Riposa da questa mattina in una tomba del cimitero Laurentino a Roma Ennio Morricone. Dopo i funerali, celebrati in forma privata ieri sera alle 19 nella Cappella più grande del Campus Biomedico, l’ospedale romano dove il premio Oscar si era spento nella notte, il feretro è stato trasportato nel cimitero alle porte della capitale. Alla tumulazione, questa mattina alle 10, erano presenti solo la moglie Maria, i figli e i nipoti.Morricone, secondo quanto apprende l’ANSA, non possedeva una tomba di famiglia. In attesa che arrivino i permessi necessari per costruirne una, il Maestro è stato tumulato nella tomba di un parente. Leggi su huffingtonpost

