Milan-Juventus 4-2, le pagelle di CalcioWeb: Rebic è devastante, Rabiot segna e scatena l’Apocalisse [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Milan-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Impresa del Milan che batte in rimonta la Juventus nella seconda gara della trentunesima giornata e sorpassa in un colpo solo Napoli e Roma, che hanno una partita in meno. Rossoneri sotto di due gol ad inizio secondo tempo per le reti di Rabiot e Cristiano Ronaldo, clamorosa rimonta con Ibrahimovic su rigore, Kessié, Leao e Rebic. In alto la FOTOGALLERY. Milan-Juventus, le pagelle di CalcioWeb Milan: Donnarumma 7 – Cala la saracinesca sul colpo di testa di Rugani: SUPERLATIVO. Conti 6 – Qualche randellata a CR7 per fargli capire che aria tira, qualche diagonale a salvare il Milan: AGGRESSIVO, MA IN PALLA (82′ Calabria sv) Kjaer 5 – Incommentabile l’errore sul gol di Ronaldo: IMBARAZZANTE. Romagnoli 5 – Dopo un primo tempo di ordinaria amministrazione decide di collaborare al gol di Ronaldo: ... Leggi su calcioweb.eu

