Microsoft Edge per Android: introdotta la pagina delle flag [Beta] (Di martedì 7 luglio 2020) La variante Beta di Microsoft Edge per Android si è aggiornata introducendo la pagina delle flag che consente di attivare le funzionalità sperimentali. Supporto per le flag di Chromium La pagina Edge://flags permette di attivare le funzionalità sperimentali di Chromium e al momento ne è disponibile solo una: Experimental Web Platform features. Per recarsi alla pagina delle flag è sufficiente: Aprire il browser Edge Digitare Edge://flags sulla barra degli indirizzi Ricordiamo che, si tratta di funzionalità che possono causare la perdita dei dati del browser oppure compromettere la sicurezza o la privacy. Download La nuova versione di Microsoft Edge (Beta) è numerata 45.06.24.5042 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Play Store Leggi su windowsinsiders

