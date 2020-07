Meghan e Harry sempre più lontani? Lui a cena con Adele, mentre lei… (Di martedì 7 luglio 2020) Sembra che a Meghan Markle non manchino preoccupazioni e ire anche otre oceano. La moglie di Harry, infatti, era convinta di raggiungere la serenità famigliare una volta giunta in America, ma non aveva fatto i conti con la nostalgia del marito. Secondo voci indiscrete, dunque, il principe Harry soffre molto la lontananza da Londra e dalla civiltà inglese e per questo cerca conforto tra le braccia di connazionali. In particolar modo, il figlio di Carlo, avrebbe deciso di incontrare una famosa cantante inglese a cena da solo, senza la moglie Meghan. Una decisione che ha fatto infuriare l’ex attrice di Suits. Ecco di chi si tratta. Meghan Markla furiosa: il principe Harry beccato a cena con… sempre uniti e sorridenti, Harry e Meghan Markle hanno sfidato il mondo intero, andando contro la Famiglia Reale pur di essere la famiglia che volevano. Ma fuori ... Leggi su velvetgossip

