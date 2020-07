Madonna senza veli | lo scatto in Senza veli a 61 anni

Madonna senza veli: lo scatto in topless a 61 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Alla bellezza di 61 anni Madonna non smette di stupire e su Instagram ha regalato uno scatto provocante ai suoi numerosissimi fan. La popstar ha condiviso sul suo profilo una foto Senza veli e con una stampella, simbolo dei guai fisici che la stanno tormentando da ormai diversi mesi. Tanti i commenti ricevuti, tra cui quello di Asia Argento. Madonna, lo scatto provocante su Instagram Madonna ha fatto dell’imprevedibilità e della provocazione il proprio marchio di fabbrica. La popstar, 61 anni e alla soglia dei 62 (che compirà in agosto), non smette di stupire anche in questo difficile periodo che sta attraversando. Autrice di successi planetari quali Vogue, La Isla Bonita e Like a Prayer, la cantante ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto provocante che la ritrae Senza veli. In Senza veli davanti ad un lavandino, Madonna nasconde il seno con le braccia ... Leggi su thesocialpost

Alla bellezza di 61 anni Madonna non smette di stupire e su Instagram ha regalato uno scatto provocante ai suoi numerosissimi fan. La popstar ha condiviso sul suo profilo una foto senza veli e con una ...

