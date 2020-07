Lecce-Lazio 2-1, Liverani: “Questa vittoria ha un valore più importante dei tre punti” (Di martedì 7 luglio 2020) “Questa vittoria ha un valore più importante dei 3 punti. Mi auguro che questo possa dare maggiore serenità alla squadra”. Le parole di entusiasmo dell’allenatore del Lecce Fabio Liverani, dopo la vittoria in rimonta con la Lazio nella 31^ giornata di Serie A, che rilancia le speranze di salvezza dei salentini. “Oggi è tornata la consapevolezza, dare pensiero alle altre può essere la scintilla. Il gruppo è sano e ci tiene. Mi auguro – ha detto il tecnico dei salentini a Sky Sport – che questi punti pesanti facciano giocare i ragazzi con più serenità”. Il Lecce è momentaneamente salvo a quota 28, in attesa che il Genoa scenda in campo e soprattutto dello scontro diretto: “Non possiamo scegliere dove fare punti, dobbiamo farli con tutti. Conosciamo le difficoltà del primo anno di ... Leggi su sportface

