Ivan Zazzaroni commenta lo scontro fra Sky e Lega: “Sono convinto che non si staccherà il segnale” (Di martedì 7 luglio 2020) “Non si spegne il campionato”. Titola così il commento odierno di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in riferimento allo scontro fra Sky e la Lega Serie A sulla rata che l’emittente deve ancora versare ai club. “Numerose ingiunzioni di pagamento (con tanto di decreto del Tribunale di Milano) e l’escussione della fidejussione: tra Lega e Sky siamo al redde rationem? Tre milioni di abbonati rischiano sul serio di dover rinunciare alle dirette delle ultime giornate del campionato? Esiste addirittura la data del blackout, il 13 luglio. Per evitare la catastrofe la pay dovrebbe versare -o promettere di farlo- entro lunedì la sesta rata 2019/2020 (130 milioni più iva), la cui scadenza non rispettata durante il lockdown ha generato la conflittualità… Sky ha chiesto il riequilibrio economico ... Leggi su calciomercato.napoli

