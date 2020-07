Indagine Istat su test sierologici: pochi volontari e tanti “no” (Di martedì 7 luglio 2020) L’Indagine avviata dall’Istat sui test sierologici su un campione di circa 150mila persone non ha raggiunto i risultati sperati. I volontari che hanno accettato di sottoporsi alle analisi sono stati meno della metà su tutto il territorio nazionale Indagine Istat: test sierologici solo a 70mila persone Al suo avvio lo studio avrebbe dovuto coprire circa l’80% del campione di persone selezionate per sottoporsi al test sierologico. Le chiamate effettuate dai volontari della Croce Rossa, tuttavia, sono state per di più vane. Secondo i dati forniti dall’Istituto di Statistica, solo 70mila persone hanno risposto all’appello accettando di fare il test. Con l’avvio della fase due la strategia del Governo era stata adottare le cosiddette 3 T (test, tracciamento, trattamento). La prima T era determinata proprio dall’Indagine ... Leggi su notizieora

rtl1025 : ?? Oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 rischiano la chiusura entro un anno a seguito dell'emergenza #Coronavirus met… - NotizieOra : Indagine Istat su test sierologici: pochi volontari e tanti “no” - iref_ricerche : RT @EticaEconomia: Tutti nella stessa tempesta ma non nella stessa barca. Dai risultati di una recente indagine #Istat ecco come hanno viss… - flamanc24 : RT @rtl1025: ?? Oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 rischiano la chiusura entro un anno a seguito dell'emergenza #Coronavirus mettendo in pe… - istat_it : ??Indagine #istat 'Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria #Covid19' ???#SocialIntervista a… -