Il coronavirus comparso già nel 2012 in una miniera cinese. La nuova sconvolgente ipotesi (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Nuovi sviluppi sulle origini del coronavirus puntano i riflettori su una miniera nella provincia dello Yunnan, nell’estremo sud della Cina. Il virus che ha scatenato la pandemia di Covid-19 potrebbe aver fatto la sua comparsa già nel 2012, quando sei persone svilupparono una polmonite anomala (e tre di loro morirono) dopo essere state mandate a ripulire una miniera di rame abbandonata nello Yunnan, piena di guano e pipistrelli. L’inchiesta del Sunday Times getta nuova luce sull’origine del coronavirus A far luce su questa vicenda è un’inchiesta pubblicata dal Sunday Times, che retrodata la scoperta di un nuovo tipo di coronavirus simile a quello della Sars. Tre dei sei operai che avevano visitato la miniera morirono dopo avere sviluppato sintomi non riconducibili ad altre patologie note. Il loro caso fu sottoposto allo pneumologo ... Leggi su ilprimatonazionale

