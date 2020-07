Giovane calciatore insulta una influencer: "Negra e donna. Nessun diritto" (Di martedì 7 luglio 2020) "Sei Negra e donna. Per te Nessun diritto". E ancora: ""donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più Negra". Marco Rossi, calciatore 19 enne di Mondovì, in provincia di Cuneo, ha fatto un video per insultare una influencer di Milano. Che ha anche chiamato "orango" e a cui ha indirizzato un "you are black, Negra di m...".Coronavirus, Abitanti Di Ischia insultano I Veneti Ischia, insulti ai turisti Gli abitanti di Ischia si sono scagliati con ...Coronavirus, Insulti A Turisti Cinesi A Firenze Noneinsulti antisemiti alain finkielkraut None Leggi su panorama

