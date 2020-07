Fonseca: «Zaniolo dall’inizio? Non è pronto» – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato delle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo; rientrato in campo contro il Napoli a 175 giorni dall’infortunio. «Se Zaniolo era con noi a Napoli era perché era pronto per giocare. Non per molto tempo, ma ha giocato il tempo giusto. Per me non è pronto a giocare dall’inizio. Non possiamo dimenticare quanto tempo è stato fuori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

