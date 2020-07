Focolaio spento a Mondragone, tra poche ore Palazzi ex Cirio diventano “Covid free” (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Con il Focolaio “spento”, torna ad essere “Covid free”, dalla mezzanotte, tutta l’area dei cinque Palazzi ex Cirio, con centinaia di lavoratori agricoli che potranno tornare a lavorare. Dopo due settimane di lockdown, la situazione si è stabilizzata, nel complesso residenziale, sui 43 casi di positività, perlopiù cittadini bulgari, molti dei quali braccianti agricoli; proprio quest’ultimi avrebbero contagiato anche le altre 60 persone, tra cui molti lavoratori agricoli, risultate positive fuori dalla mini zona rossa. In totale sono 103 i contagi collegati al Focolaio dei Palazzi Ex Cirio, 91 dei quali relativi a persone residenti a Mondragone (43 nei Palazzi ex Cirio, 48 fuori), quattro a Sessa Aurunca, due a Carinola, a Rocca d’Evandro (uno) e Recale (uno), e quattro a ... Leggi su anteprima24

