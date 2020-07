Dalla Mongolia torna l'incubo della peste bubbonica (Di martedì 7 luglio 2020) Andrea Cuomo Due casi nel Paese, uno nell'omonima regione cinese, tutti legati al consumo di marmotte Visto che il Covid-19 è stata definita la nuova peste, i cinesi hanno deciso di compere un'operazione-nostalgia e di riproporre anche la peste vecchia, quella bubbonica. Le autorità sanitarie della Mongolia interna, una regione della Cina settentrionale, hanno confermato un caso di peste bubbonica. Si tratterebbe di un pastore di Bayannur che è stato posto in quarantena ed è in condizioni stabili. Le autorità locali hanno emesso un avvertimento di livello tre per la prevenzione e il controllo della peste che durerà fino alla fine del 2020. Il tipo di peste individuato nel pastore è trasmesso dalle pulci che vivono nelle pellicce di roditori selvatici come la marmotte, che sono spesso mangiati dagli abitanti locali. Quindi un ... Leggi su ilgiornale

