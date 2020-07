Covid mangia oro (Di martedì 7 luglio 2020) “Il Covid ci ha dato un colpo durissimo, ha buttato tanta gente per strada”. Luciana sbuffa via il vapore aspirato dalla sigaretta elettronica e guarda inquieta l’entrata del Palazzo del Monte di Pietà. Attorno a lei continua il via vai di persone - uomini e donne, anziani e giovani, qualcuno ha portato con sé anche i figli - che entrano ed escono per raggiungere il primo piano dove, numeretto alla mano, aspetteranno il loro turno seduti su comode poltroncine. A destra per far stimare i loro beni e decidere se impegnarli, a sinistra per prorogare la polizza d’impegno o riscattarli.Giù nella piazza che è più una piazzetta, il perimetro stretto delimitato da sei sette “Compro oro”, non ci sono file. Luciana aspetta “una persona che mi darà una mano a riscattare l’oro che ho impegnato - spiega - poi ... Leggi su huffingtonpost

“Il Covid ci ha dato un colpo durissimo, ha buttato tanta gente per strada”. Luciana sbuffa via il vapore aspirato dalla sigaretta elettronica e guarda inquieta l’entrata del Palazzo del Monte di Piet ...

