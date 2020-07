Covid, 30 morti e 547 guariti nelle ultime 24 ore. Nessun contagio in 7 regioni. In calo i ricoverati (Di martedì 7 luglio 2020) È di 30 morti e 574 nuovi guariti da ieri il bilancio aggiornato della pandemia di Covid-19 in Italia. Arrivano così a 241.956 i casi totali (+138 da ieri), mentre scende di 467 persone il conteggio degli attualmente positivi al virus (14.242). Il numero complessivo di morti si attesta, invece, a 34.889. Calano ricoverati e terapie intensive I pazienti ricoverati con sintomi in ospedale sono attualmente 940, vale a dire 6 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 70 pazienti e anche in questo caso il bilancio è in diminuzione: sono due in meno. Per quanto riguarda i tamponi effettuati, sono in tutto 5.703.673. Si tratta dunque di 43.219 test somministrati nelle ultime 24 ore. Sette regioni a zero contagi Covid Infine sono sette le regioni che non hanno registrato alcun contagio nelle ultime 24 ore. Si tratta di Puglia, Abruzzo, Umbria, ... Leggi su secoloditalia

