Colpo al clan senese: ecco i nomi (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 9 minutiNapoli – Alle prime ore di questa mattina, militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile di Roma, con il supporto di altre unità operative del Corpo e della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 28 persone e a un sequestro preventivo di beni per circa 15 milioni di euro. In particolare, sono state eseguite 16 misure cautelari in carcere nei confronti di: senese Michele cl. 1957; senese Angelo cl. 1962; senese Vincenzo cl. 1977; GAGLIONE Raffaella cl. 1959; MASTROSANTI Domenico cl. 1959; LEONE Tonino cl. 1962; SORRENTINO Antonio cl. 1963; CIRINNÀ Claudio cl. 1966; VESTITI Giancarlo cl. 1968; PRESUTTI Alessandro ... Leggi su anteprima24

