Cittadinanza onoraria per Patrick Zaky | la proposta del consiglio comunale di Milano

Patrick Zaky è il giovane studente egiziano dell'università di Bologna, arrestato all'aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020 con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. In queste ultime ore il consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede di insignire Patrick Zaky della Cittadinanza onoraria. La proposta è stata lanciata dall'Organizzazione non governativa GoFair nell'ambito della campagna "Cento città con Patrick". Tutto ciò potrebbe aiutare la sua scarcerazione. Al momento Patrick sembrerebbe star bene, almeno in base a quanto lui stesso ha scritto qualche giorno fa in una lettera inviata ai suoi genitori.

In queste ultime ore il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede di insignire Patrick Zaky della cittadinanza onoraria. La proposta è stata lanciata dall ...

