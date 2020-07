Bioclin – Efficacia e freschezza: il sudore non è più un problema (Di martedì 7 luglio 2020) I deodoranti di Bioclin Laboratorio Dermonaturale, i più apprezzati in farmacia, hanno un’altissima percentuale di attivi naturali, sono dedicati ognuno ad un’esigenza dermatologica diversa e sono in grado di risolvere differenti problematiche di sudorazione. Deo 24H Vapo è un deodorante parte della linea Deo 24H in grado di svolgere un’efficace azione deodorante per tutto l’arco della giornata senza occludere i pori della pelle e lasciando inalterato il naturale processo di traspirazione. Senza Sali di Alluminio vanta l’80% di attivi naturali mentre l’azione deodorante deriva dall’Efficacia di Xilitolo e Vitamina E – che svolgono un’azione antimicrobica, astringente e antitraspirante, lenitiva e protettiva sulla pelle. Bioclin Deo 24H Vapo è disponibile in farmacia nel formato da 100 ml, 10,90€. Deo ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Bioclin Efficacia Bioclin – Efficacia e freschezza: il sudore non è più un problema SportFair