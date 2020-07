Benevento, Foggia mette in guardia sul mercato ed è pronto ad accogliere Glik (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ds del Benevento, Pasquale Foggia ha fatto il punto della situazione sul mercato dei giallorossi. Tanti i nomi accostati alla strega, tanti di caratura internazionale. Un buon viatico ma il rischio è che si possa perdere di vista la vera dimensione di una neopromossa. “Troppi nomi – ha affermato Foggia – non vorrei che si faccia confusione. Dobbiamo mettere dentro giocatori funzionali e non tantissimi, sono usciti troppi nomi, non vorrei si perdesse di lucidità. Così, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il direttore sportivo ha analizzato questa prima fase di mercato, analizzando le realistiche possibilità nome per nome. Glik Non lo scopro io, stiamo parlando di un giocatore di esperienza importante, sicuramente potrà essere utile a tante squadre. E’ un giocatore che seguo da ... Leggi su anteprima24

ilnapolionline : Ds Benevento, Foggia: 'Llorente? Giocatore straordinario. Osimhen sarebbe un grande colpo' - - MA_STAT_A_CAS : RT @100x100Napoli: #Foggia conferma l'interesse del #Benevento per #Llorente - 100x100Napoli : #Foggia conferma l'interesse del #Benevento per #Llorente - SeEarn : BENEVENTO, IL DS FOGGIA: “LLORENTE O HAMSIK? TROPPI NOMI, ATTENZIONE A NON PERDERE DI VISTA LA REALTÀ…” #Benevento… - NCN_it : BENEVENTO, IL DS FOGGIA: “LLORENTE O HAMSIK? TROPPI NOMI, ATTENZIONE A NON PERDERE DI VISTA LA REALTÀ…” #Benevento… -