“Avvistata in Liguria”. Roberta Ragusa, la difesa di Logli chiede la revisione del processo (Di martedì 7 luglio 2020) “Roberta Ragusa è stata avvistata in Liguria”. Una testimonianza con la quale i legali di Antonio Logli sperano di ottenere la revisione del processo a un anno dalla condanna in Cassazione del loro assistito nonché marito della donna scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, da San Giuliano Terme (Pisa) e mai più ritrovata. L’avvistamento risale all’estate scorsa e appartiene a due testimoni “mai ascoltati” secondo la difesa. “Sono gli elementi sui quali fondiamo il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e l’istanza di revisione del processo per dimostrare l’innocenza di Antonio Logli”ha detto la criminologa Anna Vagli, consulente della difesa. Secondo i testimoni la persona avvistata in Liguria sarebbe proprio Roberta Ragusa, data per morta per tutti questi anni. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

dromano770 : RT @_DAGOSPIA_: ROBERTA RAGUSA E' STATA AVVISTATA IN LIGURIA? I LEGALI DI ANTONIO LOGLI SOSTENGONO CHE CI SONO... - _DAGOSPIA_ : ROBERTA RAGUSA E' STATA AVVISTATA IN LIGURIA? I LEGALI DI ANTONIO LOGLI SOSTENGONO CHE CI SONO...… -

Ultime Notizie dalla rete : “Avvistata Liguria”