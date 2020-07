Al via l’iniziativa “Un Parco Bello e Sicuro” sulle spiagge libere del territorio (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni è tra i promotori dell’iniziativa “Un Parco Bello e Sicuro”: sulle spiagge libere del litorale Cilentano e del Golfo di Policastro saranno installati circa 300 pannelli informativi che riporteranno le principali norme nazionali e regionali in materia di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio da Covid19, nonché i princìpi e le norme di comportamento per la salvaguardia dell’Ambiente e delle Flora dunale. I pannelli informativi saranno accompagnati da contenitori per rifiuti in materiale ecocompatibile che serviranno ad accogliere guanti e mascherine dismesse dai bagnanti. L’iniziativa, nata da un incontro a cui hanno partecipato tutte le Amministrazioni Comunali interessate e la Comunità Montana Lambro e Mingardo ... Leggi su anteprima24

InfoCilentoWeb : Al via l’iniziativa “Un Parco Bello e Sicuro” sulle spiagge libere del Territorio #Cilento #CilentoNotizie… - Abruzzooggi1 : Montesilvano: al via l’iniziativa “Mare per tutti” rivolta alle persone diversamente abili.… - AdriJuve64 : La Lega Serie A omaggia Morricone: l’iniziativa per la scomparsa del genio - antonelladalto2 : Buonabitacolo, al via l’iniziativa 'Children Save the Earth' - thedailycases : Inaugurata la sede del comitato vesuviano – nolano della Lidu onlus - Su iniziativa di Enzo Peluso e con il support… -

Ultime Notizie dalla rete : via l’iniziativa Vladimir Putin, l’iniziativa: «Un vertice dei 5 Paesi nucleari» Corriere della Sera