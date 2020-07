Al Qaeda e Isis lottano per la supremazia sul Sahel (Di martedì 7 luglio 2020) Il Sahel si è trasformato, nel corso degli anni, in uno dei nuovi fronti caldi del radicalismo islamico. I Paesi della regione, in primis Mali, Niger e Burkina Faso, sono vittime di continui attentati terroristici che contribuiscono a destabilizzare il già fragile tessuto sociale locale. L’aiuto delle potenze occidentali, tra cui spicca la Francia, non … Al Qaeda e Isis lottano per la supremazia sul Sahel InsideOver. Leggi su it.insideover

massidanu : @SandraM0027 @PaoloGentiloni Era al 100% nel 1994, quindi? In 26 anni con torri gemelle tangentopoli guerre, Egitto… - IvanoPioli : @GiuseppeConteIT @GDF Quando arrestiamo anche Erdogan che finanzia ISIS e Al Qaeda dal 2011? - Amos8125 : @oloflover Questi sono come quelli dell'Isis che accusavano quelli di Al Qaeda di essere degli eretici. Il livello… - LileStarseed : America in vendita: Cina, Russia, Iran, Siria…….espansione di ISIS & AL Qaeda…….espansione della sorveglianza sui c… - conci66aa : RT @chiossimanuela2: Hanno creato Al Qaeda Poi l' Isis Ora i #BlackLivesMatter Hanno spinto le migrazioni clandestine per creare le guerr… -

Ultime Notizie dalla rete : Qaeda Isis Così l'Isis si prepara a tornare La Repubblica Facebook non trae vantaggi dall'odio

Quando la società è divisa e il clima è teso, queste divisioni si manifestano sui social network. Piattaforme come Facebook sono uno specchio della società - con più di 3 miliardi di persone che usano ...

Teheran chiede l'arresto del presidente Usa

Un mandato di arresto per il presidente Usa, Donald Trump, è l’ultimo atto dell’Iran. Lo ha reso noto il procuratore di Teheran, Alghasi Mehr, che vuole perseguire penalmente il presidente statunitens ...

Quando la società è divisa e il clima è teso, queste divisioni si manifestano sui social network. Piattaforme come Facebook sono uno specchio della società - con più di 3 miliardi di persone che usano ...Un mandato di arresto per il presidente Usa, Donald Trump, è l’ultimo atto dell’Iran. Lo ha reso noto il procuratore di Teheran, Alghasi Mehr, che vuole perseguire penalmente il presidente statunitens ...