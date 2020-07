365 giorni film: anche il Codacons chiede a Netflix di rimuoverlo (Di martedì 7 luglio 2020) 365 giorni, il film con protagonisti Michele Morrone e Anna Maria Sieklucka, continua a far discutere. Dopo la cantante Duffy è stato il Codacons – associazione che difende i diritti degli utenti e dei consumatori – a chiedere a Netflix di rimuovere la pellicola dal suo catalogo. Il motivo è presto detto: secondo il Codacons … L'articolo 365 giorni film: anche il Codacons chiede a Netflix di rimuoverlo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

FBiasin : 1 luglio 2020 365 giorni per mettere a posto i bilanci! ???????????????????????? - swirlybrain : Comunque 365 giorni non mi è piaciuto per niente - batuffolodineve : Primi 15 minuti di 365 giorni e già c'è del trash sproporzionato - siriusblack_3 : ho fatto un grande errore ho visto 365 giorni cavatemi gli occhi vi prego. - alice64974710 : sto per guardare 365 giorni ho della paura -