2 amici sono morti nel sonno a Terni: stessa notte, in case diverse, dopo una serata insieme (Di martedì 7 luglio 2020) Due ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati trovati morti stamani nelle loro rispettive camerette e abitazioni, in diversi quartieri di Terni. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza. I ragazzi erano amici e avevano trascorso la notte insieme.sono stati i familiari a trovarli e a dare l’allarme ai carabinieri, che stanno indagando nel massimo riserbo. Dagli elementi raccolti dagli investigatori è emerso che i due minorenni avevano trascorso insieme la serata di ieri, probabilmente presso un campo di calcio. L’indagine punta ora a chiarire se le cause delle due morti siano in qualche modo collegate. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza o altre indizi evidenti per ipotizzare cosa abbia provocato il decesso. La morte potrebbe essere collegata all’assunzione di droga. Leggi su huffingtonpost

