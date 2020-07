Xbox Series X e l'evento di luglio: per un rumor verranno presentati Everwild ed il nuovo RPG di Obsidian (Di lunedì 6 luglio 2020) Ora sappiamo quando l'evento Xbox Series X avrà luogo: in queste ore Microsoft lo ha annunciato ufficialmente attraverso Twitter. Quello di cui non siamo a conoscenza tuttavia è l'elenco di giochi che verranno presentati, a parte Halo Infinite che era già stato ampiamente annunciato sia da Phil Spencer che dallo studio di sviluppo.A quanto pare però Krobille, un noto addetto ai lavori che ha correttamente fornito informazioni sui progetti di Xbox Game Studios prima del loro annuncio ufficiale, ha creato un post su Twitter affermando che l'evento Xbox Series X di luglio fornirà nuovi dettagli riguardo Everwild, che è stato annunciato l'anno scorso, oltre ad un nuovo gioco di ruolo attualmente in sviluppo da Obsidian Entertainment, che è entrato a far parte di Xbox Game Studios a novembre 2018.L'evento Xbox Series X di luglio fa parte di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : All'evento di #XboxSeriesX verranno presentati Everwild ed il nuovo RPG di Obsidian? - Antonin35158546 : RT @InstantGamingIT: Microsoft conferma la data della presentazione dei giochi Xbox Series X: Luglio 23 alle 18.00 - TheGamesMachine : 'Mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle, familiare di Peroni… - lucaspartan89 : RT @MondoXbox: L'evento di presentazione dei giochi Xbox Series X ha una data: il 23 luglio alle 18:00 - RedCapes_it : Xbox Series X – Microsoft annuncia la data dell’evento di luglio dedicato alla line-up della console… -