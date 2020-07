Sunday Times: già nel 2012 ci furono morti per Covid in Cina (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Sunday Times ha pubblicato ieri un’inchiesta che dimostrerebbe che in Cina già nel 2012 c’erano casi di Covid. Si tratta di 6 operai mandati a ripulire dal guano di pipistrelli una miniera a Tongguan. Tutti si ammalarono di polmonite e 3 di loro morirono. L’inchiesta torna ovviamente al punto di partenza della pandemia, cioè Wuhan. furono infatti proprio gli scienziati del laboratorio di Wuhan a recarsi nella miniera per cercare di scoprire le cause di quelle insolite morti. A guidare la squadra la virologa Shi Zhengli, soprannominata «Batwoman». Dai campioni riportati in laboratorio isolarono diversi virus tra cui uno classificato come RaBtCoV/4991. Otto anni dopo si sarebbe compresa la sua devastante importanza planetaria. Si trattava quasi al 100 per cento del virus del Covid-19. Da qui il laboratorio di Wuhan diventato tristemente ... Leggi su ilnapolista

Covid-19 già nel 2012 nella miniera di rame nel sud della Cina. Poi nel 2013 a Wuhan: nel laboratorio

Da dove arriva il Covid

