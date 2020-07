Ralf Schumacher attacca Vettel: “Errori non ammissibili da piloti con esperienza” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ad essere onesti, è più una cosa che dovrebbe succedere a un giovane pilota ma non a Sebastian“. Ralf Schumacher, ex pilota di F1 nonché fratello del sette volte iridato Michael, attacca il connazionale Sebastian Vettel per la prestazione offerta al Gran Premio d’Austria. Anche in questa gara inaugurale il tedesco della Ferrari è stato protagonista di un testacoda per aver tentato un sorpasso all’interno su Carlos Sainz. “Non so che cosa gli stia succedendo a volte – ha aggiunto Ralf a Sky Deutschland -. Ovviamente non è un bene per lui nella situazione attuale e ora quasi conferma la decisione della Ferrari“. Leggi su sportface

Daimler è il proprietario di Mercedes, quindi le parole del suo numero uno, Ola Källenius, sono importanti. Lo svedese ha annunciato di non essere interessato a Vettel e che manterrà i suoi due piloti ...

Dopo una vera e propria scorpacciata di titoli piloti e costruttori dal 2014 a oggi, il team Mercedes è ancora ai nastri di partenza della stagione 2020 con i galloni della favorita. L'investimento è ...

