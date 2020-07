Provincia di Caserta, lavori di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Volturno (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Prosegue il programma di interventi tecnici mirati alla messa in sicurezza ed ammodernamento dei ponti Provinciali. – ha dichiarato Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta – Sono in programma interventi tecnici specifici per rendere più sicuri la percorribilità dei nostri ponti e garantire così la massima sicurezza stradale per la collettività di Terra di Lavoro”. Sono stati espletati venerdì scorso gli adempimenti, connessi al sorteggio telematico delle ditte da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di vari ponti Provinciali. Al via i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Volturno insistente al confine tra la S.P. n. 96 e la SP 281, per un importo a base d’asta ... Leggi su anteprima24

