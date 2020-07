Pierluigi Diaco, Io e Te cancellato dal palinsesto? L’indiscrezione (Di lunedì 6 luglio 2020) Lo spettro di un netto cambio di rotta televisivo per Pierluigi Diaco sarebbe piuttosto concreto: lo rivelano le anticipazioni di Blogo sul (pessimo?) futuro all’orizzonte della sua trasmissione Io e te che, secondo quanto trabocca in Rete, sarebbe prossima alla cancellazione. Io e Te, Pierluigi Diaco dovrà dire addio? L’interrogativo è d’obbligo, come tutti i condizionali del caso – non essendoci una conferma ufficiale – ma l’indiscrezione lanciata da Blogo basta a scuotere le cronache sui palinsesti televisivi e non solo. Anche quelle su Pierluigi Diaco. Secondo quanto rivelato sul prossimo futuro che spetterebbe alla sua trasmissione Io e Te, infatti, non ci sarebbe più posto per lui. Almeno non su Rai1, scrive Blogo, e la decisione dei vertici della rete ammiraglia sarebbe ancorata agli insoddisfacenti riscontri ... Leggi su thesocialpost

