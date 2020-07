Ostia, sono tornati i barbari: ragazza presa a schiaffi e paline distrutte (Di lunedì 6 luglio 2020) Ad Ostia ha riaperto la stagione estiva e tornano i ‘padroni’ delle spiagge a comandare: ragazza 20enne presa a schiaffi e paline sulle spiagge libere divelte. Ad Ostia tornano a comandare i ‘coatti’ romani, ovvero quei bulletti che credono di comandare ovunque si spostino. E a farne le spese ieri è stata una ragazza di 20 anni che solo per avere chiesto ad un coetaneo di spostarsi perchè non manteneva il distanziamento come da regole post coronavirus, è stata presa a schiaffi. La ventenne ha chiesto ad un ragazzo della sua età di spostare l’asciugamano in spiaggia, perché erano troppo vicini e tra loro non c’era la distanza di sicurezza, ma è stata aggredita e ha ricevuto uno schiaffo. Il ragazzo, poi, ha rischiato il linciaggio ed è stato salvato dalla Polizia di Stato. La giovane, ... Leggi su chenews

virginiaraggi : I lavori per la realizzazione dello Skate park di Ostia procedono a pieno ritmo. Le attività sono riprese in queste… - OttaviDeborah : RT @Paolo__Ferrara: La risposta agli atti criminali di Ostia è arrivata. Furti, bagni incendiati, strutture danneggiate e paline per il dis… - ipazia2012 : RT @NelloAng: Queste sono le spiagge libere di #Roma, ad #Ostia ponente. In pochi anni, è stato recuperato un gap di decenni in materia di… - mariello1982 : @DeborahBergamin @CarloCalenda La toppa è quasi peggio del buco. Non dimentichiamo, e ci sono mille indagini della… - pameladiverona : RT @Paolo__Ferrara: La risposta agli atti criminali di Ostia è arrivata. Furti, bagni incendiati, strutture danneggiate e paline per il dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia sono Ostia, spari nel fortino dei clan:«E’ la guerra per il pizzo» Il Messaggero Ostia, 20enne presa a schiaffi in spiaggia da un coetaneo: gli ha chiesto di spostare l’asciugamano

Una ventenne chiesto ad un coetaneo di spostare l’asciugamano in spiaggia ad Ostia, perché erano troppo vicini e tra loro non c’era la distanza di sicurezza, ma è stata aggredita e ha ricevuto uno sch ...

Roma, lanci di sassi contro le auto, donna colpita al volto: è grave

Trauma cranico, frattura dell’orbita oculare sinistra. Il rischio di conseguenze alla vista. E poteva anche andare peggio. Una serata drammatica per una donna di 32 anni, colpita in faccia da un sasso ...

Una ventenne chiesto ad un coetaneo di spostare l’asciugamano in spiaggia ad Ostia, perché erano troppo vicini e tra loro non c’era la distanza di sicurezza, ma è stata aggredita e ha ricevuto uno sch ...Trauma cranico, frattura dell’orbita oculare sinistra. Il rischio di conseguenze alla vista. E poteva anche andare peggio. Una serata drammatica per una donna di 32 anni, colpita in faccia da un sasso ...