Monaldi: protocollo all’avanguardia per insufficienza cardiaca (Di lunedì 6 luglio 2020) All’Ospedale Monaldi di Napoli arriva un protocollo medico all’avanguardia per il trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata Il Monaldi di Napoli nel centro di una nuova indagine di eccellenza sanitaria. L’Ospedale è infatti il primo in Italia ad utilizzare infusioni ripetute di inodilatatori in regime di Day Hospital per il trattamento di pazienti con insufficienza cardiaca avanzata. Da circa due anni al Monaldi è diventata buona pratica adottare un protocollo medico tutto spagnolo che in maniera significativa aiuta a migliorare gli effetti dell’insufficienza cardiaca sui pazienti. “Gli inodilatatori” – spiega il Professor Pacileo, Responsabile dell’Unità Dipartimentale Scompenso Cardiaco e Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale Monaldi – “sono farmaci che hanno la duplice azione di ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Monaldi protocollo A Napoli un protocollo medico all'avanguardia per il trattamento dell'insufficienza cardiaca avanzata Il Valore Italiano Al Monaldi un protocollo medico all’avanguardia per il trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata

NAPOLI – L’insufficienza cardiaca è secondo dati ufficiali del Ministero della Salute la principale causa di ricoveri ospedalieri per patologia in Italia. In Italia 600.000 persone, circa 1% della pop ...

All’Ospedale Monaldi di Napoli un protocollo medico all’avanguardia per il trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata

L’insufficienza cardiaca è secondo dati ufficiali del Ministero della Salute la principale causa di ricoveri ospedalieri per patologia in Italia. In Italia 600.000 persone, circa l’1% della popolazion ...

NAPOLI – L’insufficienza cardiaca è secondo dati ufficiali del Ministero della Salute la principale causa di ricoveri ospedalieri per patologia in Italia. In Italia 600.000 persone, circa 1% della pop ...L’insufficienza cardiaca è secondo dati ufficiali del Ministero della Salute la principale causa di ricoveri ospedalieri per patologia in Italia. In Italia 600.000 persone, circa l’1% della popolazion ...