Milan, fonti del club all’ANSA: “Nessuna decisione tecnica è stata presa” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Nessuna decisione tecnica è stata presa né verrà presa dal Milan prima della fine della stagione, e si conferma una volta di più massimo supporto e fiducia della dirigenza a Pioli e alla squadra”. Lo precisano fonti del Milan ai microfoni dell’ANSA in merito alle indiscrezioni secondo cui l’ad Ivan Gazidis avrebbe già comunicato al dt Paolo Maldini l’arrivo del nuovo allenatore, Ralf Rangnick. Le stesse fonti hanno sottolineato lo stupore per la tempistica dei rumors fuoriusciti alla vigilia della sfida contro la Juventus. Leggi su sportface

