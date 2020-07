Migranti: i 169 naufraghi sulla nave quarantena andranno a Crotone (Di lunedì 6 luglio 2020) Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) - Saranno trasferiti al Cara di Crotone i 169 Migranti che in queste ore stanno sbarcando dalla nave quarantena Moby Zazà a Porto Empedocle (Agrigento). Sono stati tutti sottoposti al tampone che è risultato negativo. Il primo pullman ha già lasciato il porto per raggiungere la tensostruttura che si trova nei pressi. Subito dopo verranno trasferiti a Crotone. Quando lo sbarco di tutti i 160 Migranti sarà terminato, inizierà la sanificazione della nave che ospiterà da questa sera i 180 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking. Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Sbarcati i 169 migranti dalla Moby Zazà: andranno a Crotone #migranti - 6harvest_ny : RT @Signorasinasce: Sbarcati i 169 #migranti dalla #MobyZazà : andranno a #Crotone . È da lì poi potranno fuggire e portare la loro #violen… - anarchico74 : RT @GazzettaDelSud: #Migranti, i 169 dopo la #quarantena sulla #MobyZazà andranno a #Crotone - GazzettaDelSud : #Migranti, i 169 dopo la #quarantena sulla #MobyZazà andranno a #Crotone - Paola_zrz : RT @LaCnews24: Sbarchi e Coronavirus, i 169 migranti della nave-quarantena verranno trasferiti a Crotone #calabrianotizie #newscalabria ht… -

Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) - Saranno trasferiti al Cara di Crotone i 169 migranti che in queste ore stanno sbarcando dalla nave quarantena Moby Zazà a Porto Empedocle (Agrigento).Sarà un'altra lunga giornata a bordo della Ocean Viking che da questa mattina è all'ancora fuori da Porto Empedocle in attesa di istruzioni dalla Capitaneria di porto per far scendere le 180 persone s ...