“Me lo ha portato via a soli 57 anni, che dolore”: Barbara Palombelli, la straziante confessione (Di lunedì 6 luglio 2020) Barbara Palombelli parla della morte del padre Nel nuovo numero del magazine DiPiù in edicola è contenuta una lunga e toccante intervista a Barbara Palombelli. Quest’ultima che è ufficialmente in vacanza ha parlato del suo rapporto con la fede. A quel punto il giornalista del noto periodico ha chiesto alla sua ospite se di fronte al dolore ha mai imprecato contro Dio. Una domanda molto interessata alla quale la conduttrice di Forum ha risposto ricordando la morte del padre: “No, certo quando perdemmo papà, ancora giovane, mi arrabbiai tantissimo. Tutta la mia famiglia era arrabbiatissima con lui…”. Purtroppo il genitore è venuto a mancare giovane, aveva infatti ancora 57 anni. Un dolore atroce per la giornalista romana e per tutta la sua famiglia. “Portarcelo via a 57 anni fu dolorosissimo…”. E proprio questa ... Leggi su kontrokultura

