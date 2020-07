Lazio, Tare consola la squadra dopo il k.o.: «Non abbattiamoci, non è ancora finita» (Di lunedì 6 luglio 2020) Igli Tare, d.s. della Lazio, ha consolato la squadra dopo la sconfitta contro il Milan La sconfitta per 3-0 contro il Milan allontana la Lazio dal sogno scudetto, con la Juventus scappata via a +7. Non la vede però così Igli Tare, direttore sportivo del club biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, negli spogliatoi post partita il d.s. avrebbe fatto un discorso alla squadra. «Siete forti, siete stati grandi, adesso non abbattiamoci, pensiamo a Lecce, giochiamo tra poco ore. Siete stanchi, riposate e ripartiamo subito. Avete dato tutto, su con il morale, non è ancora finita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

